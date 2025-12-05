全民權證／昇達科 選逾四個月
昇達科（3491）第3季毛利率47.3%，稅後純益8,828萬元，季增24.2%，每股純益（EPS）1.33元，主要受惠A客戶逐步恢復下單，整體低軌占營收比重重回50%以上，改善產品組合下，毛利率回升。
隨A客戶今年來順利發射數趟衛星，加大下單力道，目前整體在手低軌訂單金額較年中翻倍成長，其中逾六成訂單今年底前將出貨，故市場預期第4季產品組合將進一步優化。昇達科盼透過模組形式來提供給客戶，進一步提高產值，目前已完成產線的查驗，本季開始將加入ISL和TT&C樣產，於2026年放量，帶動營運表現。
權證券商建議，若看好個股後市，可用價內外5%以內、操作天期逾120天的商品介入。（元大證券提供、記者周克威整理）
