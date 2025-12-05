廣宇、亞光 權證四檔有潛利

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美國總統川普政府將全力推動美國機器人產業發展，推升台股機器人概念股昨（5）日續強，包括鴻海集團旗下廣宇（2328），以及機器人視覺概念股亞光（3019）備受關注。法人看好機器人產業未來潛在商機龐大，相關權證也受矚目。

廣宇近年轉型朝機器人產業邁進，尤其在人形機器人及協作機器人領域的布局已初具規模。市調機構預測，機器人產業到2030年，將有30%的年複合成長率，法人看好廣宇在神經線束、軸向電機等零組件的生產，並計劃跨足減速器等領域。雖然目前營收貢獻還不顯著，但成長潛力可期。隨廣宇在關鍵零組件與模組技術上的不斷深化，目前在自動引導車（AGV）與自動移動機器人（AMR）領域，可望在既有的電機技術基礎上，在機器人供應鏈中占有一席之地。

尤其廣宇有母集團鴻海的全球布局與協同運作，成為拓展出海口的有利條件。廣宇的人形機器人線束第3季已完成送樣，將加速導入更多模組設計。另外法人也看好廣宇在歐洲市場的布局，將有助提升技術競爭力及產品組合。

亞光原來即是特斯拉的車載鏡頭供應商，順勢切入特斯拉AI人形機器人（Optimus）影像感測裝備供應鏈。另外亞光也與歐美客戶合作進行少量試產，主要應用於手部感測與視覺辨識，預期兩、三年後有機會進入量產期。由於人形機器人在感知、視覺等都需要鏡頭，將有利亞光出貨。

權證發行商表示，若看好廣宇與亞光後續表現，可以挑選價內外10%以內，80天期以上（含）的權證入手，以小金搏大利。

