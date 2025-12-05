全民權證／亞德客 押價內外10%

氣動元件大廠亞德客-KY（1590）11月營收30.2億元，月增12%、年增17.9%，累計今年前11個月合併營收310.1億元、年增11.2%，創歷來同期新高。法人分析，由於美中關稅議題逐步緩解，有助亞德客明年接單及出貨維持增長。

法人分析，亞德客11月接單及出貨優於預期，又以來自電池業、汽車業及機床設備表現更佳。展望明年，預期氣動元件市況將優於今年，客戶對未來需求呈正面看法，包括電池、車用等應用業績將持續成長，其中電池產業應用，預期明年業績達雙位數百分比成長。

