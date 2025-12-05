全民權證／亞德客 押價內外10%
氣動元件大廠亞德客-KY（1590）11月營收30.2億元，月增12%、年增17.9%，累計今年前11個月合併營收310.1億元、年增11.2%，創歷來同期新高。法人分析，由於美中關稅議題逐步緩解，有助亞德客明年接單及出貨維持增長。
法人分析，亞德客11月接單及出貨優於預期，又以來自電池業、汽車業及機床設備表現更佳。展望明年，預期氣動元件市況將優於今年，客戶對未來需求呈正面看法，包括電池、車用等應用業績將持續成長，其中電池產業應用，預期明年業績達雙位數百分比成長。
權證發行商表示，若看好亞德客-KY，可選價內外10%以內，有效天期逾120天的權證靈活操作參與行情。（凱基證券提供、記者何佩儒整理）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言