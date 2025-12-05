台指期漲218點 率先站回兩萬八千大關

台指期5日勁揚，終場收在28,016點，上漲218點，漲幅0.78%，領先站回兩萬八千大關，法人指出，市場資金明顯選擇在FOMC會議前保持觀望、壓縮交易意願，指數雖維持高檔震盪但缺乏突破動能。

另外，台積電（2330）期收1,465元，上漲20元，電子期上漲1.17%，中型100期貨上漲0.97%。

美股股市周四（4日）收盤漲跌互見，道瓊工業指數收盤下跌31.96點，跌幅0.07%，至47,850.94點；標普500指數上漲7.40點，漲幅0.11%，至6,857.12點；那斯達克指數上漲51.04點，漲幅0.22%，至23,505.14點。

法人指出，外資作帳行情在進入尾聲後若能如預期轉為買超，搭配年底一向具備的資金回補效應，有機會重新點燃對台股的推升力道。

目前大盤多頭架構未變。KD指標持續向上，顯示短線動能猶存；RSI指標呈現橫向整理，代表乖離獲得修正；MACD紅柱體略微增長，意味著中長期趨勢仍有利於多方。只要守穩短期均線，大盤仍有機會在量能回溫後挑戰新高。