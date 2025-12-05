快訊

新商品及新制度／五檔周選擇權 搶鏡

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
期交所。期交所／提供
期交所。期交所／提供

臺灣期貨交易所8日推出「個股選擇權」，首波標的涵蓋台積電（2330）、鴻海、聯發科、長榮及緯創等五檔台股熱門股票，橫跨半導體、電子代工、航運與AI伺服器等熱門產業；上市當日將掛出10日（周三）到期契約，之後每日皆有一周內到期契約可交易。

規格比照月契約 除權息自動調整

除到期日外，其餘規格與現行個股選擇權相同，每口表彰2,000股。遇除權息時自動調整契約，例如台積電每股配發現金股利5元，除息日時每口約定標的物將由2,000股，調整為2,000股加現金1萬元，確保交易人權益不受影響。

買賣無限制 當沖靈活 資金成本低

個股選擇權兼具槓桿與彈性操作特性，在功能上與權證相近，皆可讓交易人以相對較低成本參與標的股價漲跌，透過到期前平倉或到期履約實現部位損益，相較直接買賣現股或運用融資融券，資金使用效率明顯提升。

此外，個股選擇權更具操作優勢，交易人可視行情研判與風險承受度，自由選擇站在買方（支付權利金）或賣方（收取權利金），不僅可先買後賣，也能先賣後買，無須事先持有部位，更可進行當沖交易，且履約價格序列完整涵蓋現貨價格上下15%，有助交易人依不同價位區間精準規劃進出場策略。

月周搭配 策略層次更完整

月契約存續期間較長，適合中長期趨勢布局；周契約採短天期設計，全年約40次到期，提供更多進出場時機，利於積極調整部位、累積操作經驗，適合重視操作彈性與積極控管風險的交易人。兩者相互搭配，形成完整選擇權商品結構，交易人可依市場判斷與資金配置，靈活選擇最適工具。

期交所表示，個股周選擇權推出後，將進一步豐富交易策略選擇、優化資金運用效率，強化台灣期貨市場商品深度與參與廣度。

