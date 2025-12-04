台指期夜盤翻黑又拉回 FOMC前夕多空保持觀望

台指期夜盤4日以27,829點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點整，台指期夜盤報27,831點、小漲33點、漲幅0.1%；盤初在多方買盤推升下，盤中最高攀至27,854點後，再遭空方襲擊、最低一度翻黑達27,794點，高低點落差達60點，持續盤整。

綜合元富、永豐期貨表示，美國3日公布有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，11月民間企業驟減3.2萬名員工，創2023年以來最大單月減幅，加深市場對就業市場走弱的疑慮，但也增強了投資人對聯準會下周將再次降息的預期。值得留意的是，本周五美國PCE物價指數將迎來自9月末以來的首次發布，也是聯準會最青睞的通膨衡量標準之一。

台股及台指期在量能急縮至近期新低的情況下呈現標準的觀望盤，市場資金明顯選擇在FOMC會議前保持觀望、壓縮交易意願，指數雖維持高檔震盪但缺乏突破動能，而這種縮量盤通常代表多空雙方都不願在關鍵事件前押重注，因此短線仍難以形成明確趨勢。

從結構來看，外資作帳行情在進入尾聲後若能如預期轉為買超，搭配年底一向具備的資金回補效應，有機會重新點燃對台股的推升力道，特別是權值股一旦獲得外資回補更容易帶動指數快速拉升，因此短線雖以等待FOMC為主、中期仍維持偏多布局，若量能在會後重新擴大、外資態度明朗化，台股年底攻向兩萬九仍屬可以想像的多方情境，只是步調上需要等降息趨勢落地後才會更明確。