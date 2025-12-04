快訊

全民權證／華榮 挑逾兩個月

經濟日報／ 記者魏興中整理

台股昨（4）日震盪收小紅，盤面上，非電族群表現強勢，其中華榮（1608）由於受惠國際銅價攀本波反彈高峰，激勵市場多頭追搶，拉動股價大漲逾半根停板，表現搶眼。

國際銅價因四大利多催化，近來表現相當強勢，包括：一、需求回升：全球經濟緩步復甦帶動工業前景看好；二、供應受限：產銅國減產或物流受阻；三、美元走弱：使得以美元計價的銅價上漲；四、資金推動：投機需求升溫。

由於國際銅價表現強勢，帶動盤中銅族群紛紛走強、線纜股也應收走高，華榮更是因此大漲超過半根停板。權證發行商建議，看好華榮後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、距離到期日超過二個月的相關認購權證進行布局。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

相關新聞

新商品及新制度／五檔周選擇權 搶鏡

臺灣期貨交易所8日推出「個股周選擇權」，首波標的涵蓋台積電、鴻海、聯發科、長榮及緯創等五檔台股熱門股票，橫跨半導體、電子...

期交所、Cboe 合作 報捷

台灣波動率指數（TAIWAN VIX）邁向國際主流指數數據平台，將正式上線Cboe全球指數資訊傳輸服務（Cboe Glo...

創意、聯發科 四檔動能強

Google近期推出全新的Gemini 3 Pro模型，帶動市場對其自研運算晶片TPU的高度關注。其中，創意（3443）...

微星、英業達 瞄準逾100天

近期台股震盪走高，資金輪動快速，盤面上，電子族群依舊是盤面焦點，其中微星（2377）、英業達（2356）股價上揚，發行券...

全民權證／元太 選價內外20%

元太（8069）受惠大尺寸產品需求提升，對其H5大尺寸產線有顯著貢獻，H6廠也將於2026年進入量產。

全民權證／富世達 兩檔有戲

富世達（6805）受惠水冷長期趨勢不變，以及滑軌亦切入GB及VR系列伺服器帶來中長期成長動能。法人預估，2025、202...

