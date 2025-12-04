全民權證／華榮 挑逾兩個月

台股昨（4）日震盪收小紅，盤面上，非電族群表現強勢，其中華榮（1608）由於受惠國際銅價攀本波反彈高峰，激勵市場多頭追搶，拉動股價大漲逾半根停板，表現搶眼。

國際銅價因四大利多催化，近來表現相當強勢，包括：一、需求回升：全球經濟緩步復甦帶動工業前景看好；二、供應受限：產銅國減產或物流受阻；三、美元走弱：使得以美元計價的銅價上漲；四、資金推動：投機需求升溫。

由於國際銅價表現強勢，帶動盤中銅族群紛紛走強、線纜股也應收走高，華榮更是因此大漲超過半根停板。權證發行商建議，看好華榮後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、距離到期日超過二個月的相關認購權證進行布局。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。