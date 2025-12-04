全民權證／富世達 兩檔有戲

富世達（6805）受惠水冷長期趨勢不變，以及滑軌亦切入GB及VR系列伺服器帶來中長期成長動能。法人預估，2025、2026年每股純益（EPS）為31.69、60.79元，給予「買進」評等。

法人認為，富世達以往為GB200浮動快接頭供應商，並於今年5月開始出貨GB300 Switch Tray的QD與浮動快接頭模組，其中QD採用量提升至16顆，此動能可延續至明年。此外，目前GB300 Compute Tray QD部分仍在驗證階段，法人認為明年有機會加入供應商名單，後市可期。

權證發行商建議，看好富世達後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。