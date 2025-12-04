快訊

全民權證／元太 選價內外20%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

元太（8069）受惠大尺寸產品需求提升，對其H5大尺寸產線有顯著貢獻，H6廠也將於2026年進入量產。

元太第3季歸屬於母公司業主純益42.28億元，季增42.25%，年增110.81%，每股純益（EPS）3.67元，寫下近三年單季新高，僅次於2022年第3季的3.72元歷史紀錄，法人指出，預估元太2026年營收406.4億元，年增7.1%。

在ESL方面，受惠沃爾瑪（Walmart）導入，英國擴大採用與歐洲換機潮，預期整體市場將成長逾兩成，將有助於元太營運動能持續提升；電子書方面，雖市場總體經濟不確定性高，不過電子書甫進入彩色世代且非一般消費性產品，受景氣影響程度較低。

看好元太後市表現可挑選價內外20%以內、距到期日150天以上的認購權證操作。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

