微星、英業達 瞄準逾100天

近期台股震盪走高，資金輪動快速，盤面上，電子族群依舊是盤面焦點，其中微星（2377）、英業達（2356）股價上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏多的投資人，可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

微星部分，法人指出，受惠於RTX-50滲透率提升，明年電競PC營收與獲利率將年增。此外，RTX-50 SUPER系列將帶動顯卡營收年增。

然而，近期記憶體飆漲恐使PC品牌廠漲價，壓抑2026年PC與顯卡需求，伺服器方面，微星於今年下半年少量出貨AI伺服器，惟GUP短缺使其營收貢獻有限，明年有望放量，挹注營收成長。

微星積極發展非PC類產品，目前已經切入AI伺服器、智能協作機器人、家用/商用充電椿、AI門禁辨識系統等，其中AI伺服器是發展重心。

英業達伺服器持續維持雙位數百分比的成長，法人表示，公司第3季的AI伺服器營收佔整體伺服器營收比重達40~45%，2026年將會進一步提升至50%以上，同時AI伺服器營收年成長將會超越2025年。

其中，英業達在AI伺服器的機櫃等級專案仍待發酵、HGX B30等產品受到禁令影響出貨，皆讓公司的成長不若其他的ODM同儕，且通用伺服器優於預期的需求仍能提供下檔保護。

另外，英業達NB業務預期維持小幅成長，雖中系ODM積極報價，但是台廠優勢仍在；智慧裝置領域則持續開拓Edge AI、無人搬運、IP Cam等邊緣AI裝置，期待能帶來營收與獲利帶來貢獻。

權證發行商建議，看好微星、英業達相關個股後市表現的投資人，可選價內外10%以內、有效天期逾100天的商品介入。