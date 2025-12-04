快訊

北市嚴重車禍！公車追撞前車4人受傷 女騎士右小腿重創恐截肢

自由台灣封鎖小紅書平台 一路退回戒嚴年代

明明睡了一整晚…早上卻總是昏沉倦怠？ 恐是早餐吃錯了

聽新聞
0:00 / 0:00

創意、聯發科 四檔動能強

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
創意董事長曾繁城。聯合報系資料照
創意董事長曾繁城。聯合報系資料照

Google近期推出全新的Gemini 3 Pro模型，帶動市場對其自研運算晶片TPU的高度關注。其中，創意（3443）受惠客戶專案需求穩健，基本面具支撐；聯發科（2454）則挾Google TPU供應鏈題材，法人普遍看好明年成長力道。

創意為Google Axion CPU製程設計合作夥伴，法人看好其將受惠於美系CSP 3nm CPU與美系車廠AI晶片兩大專案陸續進入量產，預期將推動公司2026至2027年營運顯著成長。至於美系車廠AI晶片，市場關注其是否擴大至其他應用領域，或因三星良率偏低，使客戶投片轉向台積電的可能性。

此外，創意在加密貨幣、其他CSP的ASIC與CPU、SSD控制器、HBF、Glink IP與BMC等多項專案布局，也預計在2026至2027年陸續開花結果。法人指出，該業務不僅將帶來可觀營收與獲利成長，其多元客戶結構亦有助分散營運風險，強化長線發展動能。

聯發科近期在供應鏈取得更多產能，2026年ASIC業務營收可望達成、甚至優於原訂的10億美元目標。同時，公司也持續與Google合作開發下一代ASIC專案，整體ASIC展望轉趨樂觀，法人預期2027年相關營收有機會出現倍數成長。

另外，聯發科手機業務方面仍持保守態度。由於記憶體缺貨推升價格上漲，2026年手機市場恐面臨記憶體成本上升或供給短缺的雙重壓力，手機品牌可能因此調漲售價或下修規格，進而抑制消費者的換機意願，影響整體出貨量。

權證發行商建議，看好創意、聯發科等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過120天以上等條件為主。

聯發科

延伸閱讀

散熱新兵強悍！邁科(6831)

邁威爾報喜…明年度資料中心營收估增25% ASIC台鏈喊衝

亞馬遜攜輝達做大AI商機 競合帶旺鴻海、緯穎等台廠

期貨商論壇／聯發科期 題材夯

相關新聞

新商品及新制度／五檔周選擇權 搶鏡

臺灣期貨交易所8日推出「個股周選擇權」，首波標的涵蓋台積電、鴻海、聯發科、長榮及緯創等五檔台股熱門股票，橫跨半導體、電子...

期交所、Cboe 合作 報捷

台灣波動率指數（TAIWAN VIX）邁向國際主流指數數據平台，將正式上線Cboe全球指數資訊傳輸服務（Cboe Glo...

創意、聯發科 四檔動能強

Google近期推出全新的Gemini 3 Pro模型，帶動市場對其自研運算晶片TPU的高度關注。其中，創意（3443）...

微星、英業達 瞄準逾100天

近期台股震盪走高，資金輪動快速，盤面上，電子族群依舊是盤面焦點，其中微星（2377）、英業達（2356）股價上揚，發行券...

全民權證／元太 選價內外20%

元太（8069）受惠大尺寸產品需求提升，對其H5大尺寸產線有顯著貢獻，H6廠也將於2026年進入量產。

全民權證／富世達 兩檔有戲

富世達（6805）受惠水冷長期趨勢不變，以及滑軌亦切入GB及VR系列伺服器帶來中長期成長動能。法人預估，2025、202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。