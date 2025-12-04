創意、聯發科 四檔動能強

Google近期推出全新的Gemini 3 Pro模型，帶動市場對其自研運算晶片TPU的高度關注。其中，創意（3443）受惠客戶專案需求穩健，基本面具支撐；聯發科（2454）則挾Google TPU供應鏈題材，法人普遍看好明年成長力道。

創意為Google Axion CPU製程設計合作夥伴，法人看好其將受惠於美系CSP 3nm CPU與美系車廠AI晶片兩大專案陸續進入量產，預期將推動公司2026至2027年營運顯著成長。至於美系車廠AI晶片，市場關注其是否擴大至其他應用領域，或因三星良率偏低，使客戶投片轉向台積電的可能性。

此外，創意在加密貨幣、其他CSP的ASIC與CPU、SSD控制器、HBF、Glink IP與BMC等多項專案布局，也預計在2026至2027年陸續開花結果。法人指出，該業務不僅將帶來可觀營收與獲利成長，其多元客戶結構亦有助分散營運風險，強化長線發展動能。

聯發科近期在供應鏈取得更多產能，2026年ASIC業務營收可望達成、甚至優於原訂的10億美元目標。同時，公司也持續與Google合作開發下一代ASIC專案，整體ASIC展望轉趨樂觀，法人預期2027年相關營收有機會出現倍數成長。

另外，聯發科手機業務方面仍持保守態度。由於記憶體缺貨推升價格上漲，2026年手機市場恐面臨記憶體成本上升或供給短缺的雙重壓力，手機品牌可能因此調漲售價或下修規格，進而抑制消費者的換機意願，影響整體出貨量。

權證發行商建議，看好創意、聯發科等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過120天以上等條件為主。