TAIWAN VIX全球能見度大躍進 期交所與Cboe合作再寫新頁

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣期貨交易所與Cboe合作再寫新頁，總經理周建隆（右一）與Cboe全球衍生性商品銷售主管Kristin Boyd（右二）及亞太區主管Sharon Ang（左二）於新加坡FIA Asia 2025展場合影，揭示TAIWAN VIX與Cboe合作傳輸全球交易人里程碑。圖／臺灣期貨交易所提供
臺灣波動率指數（TAIWAN VIX）邁向國際主流指數數據平臺，拓展臺灣期貨市場國際能見度。臺灣期貨交易所（期交所）於12月1日至4日周建隆總經理率隊赴新加坡參加美國期貨業協會亞洲區衍生性商品年會（FIA Asia）期間，與芝加哥選擇權交易所（Cboe）完成合作里程碑－以臺指選擇權編製之TAIWAN VIX將正式上線Cboe全球指數資訊傳輸服務（Cboe Global Indices Feed, CGI），併同Cboe VIX指數即時傳送全球市場，Cboe官網並同步揭示指數資訊，為臺灣波動率指數國際傳輸與應用再添關鍵動能。

CGI為Cboe推出之串流資訊服務，提供即時指數數據予市場參與者，涵蓋超過1,600檔，包括SPX®、VIX®及來自Morningstar、S&P Dow Jones、FTSE Russell、MSCI等國際知名指數。CGI支援即時、延遲與歷史資料，可透過其全球資料中心、雲端平台或核准資訊廠商管道傳輸，為全球投資機構、交易所與金融科技公司廣泛採用之市場資訊來源。期交所與Cboe自2024年就VIX商品合作展開洽談，雙方攜手推動TAIWAN VIX納入CGI，進一步強化臺灣市場資訊在全球主流數據生態系中的能見度與影響力，不僅為國際機構投資人提供風險管理、策略開發與商品設計之新數據來源，亦有助吸引更多國際投資人關注臺灣期貨市場。

12月2日開始的FIA Asia，吸引全球交易所、期貨業者及外國機構代表齊聚一堂，主題涵蓋亞太衍生性商品趨勢與跨境合作、集中結算、數位資產與代幣化、AI應用，以及延長及全天候交易之挑戰等。期交所除設攤參展，並偕同期貨商一對一拜會當地外資，結合會場交流與外資客戶會晤，積極行銷臺灣期貨市場新商品、新制度及未來發展計畫，進一步瞭解其需求及建議，以期提升我國期貨市場外資參與度。

