快訊

立刻拉起封鎖線！北車外天橋發現男屍 7旬翁已呈屍僵狀態

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

Fed 鷹式降息趨勢下 環球複合型債券基金優勢增

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
環球債券基金(美元)表現。（資料來源：Lipper）
環球債券基金(美元)表現。（資料來源：Lipper）

美國聯準會降息預期峰迴路轉，自4月關稅政策宣布以來，債市超過半年以上的劇烈震盪，且11月下旬起在聯準會官員陸續暗示降息的可能性後，12月降息機率從不到五成迅速突破80%，但股市仍因市場擔憂估值過高而處於震盪整理，相較之下債券更能受惠降息利多，隨著降息趨勢確立，全球布局的複合型債券基金是因應股市波動的首選之一。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，美國對等關稅引發通膨疑慮，加上美國經濟表現強韌，聯準會並無大幅降息的必要，而是依據經濟數據邊走邊調整的鷹式降息，在這情況下，雖然中長期降息趨勢不變，但這段期間美債殖利率容易因數據與市場情緒出現波動，持有長天期美債的波動度較大，相對看好中短天期債券以及可轉換債券。根據統計，今年以來與股市連動最密切的可轉換債券，因為跟著股市上漲而有超過兩成的漲幅，在各類債券中表現居冠，其次是新興主權債的13%與次順位金融債的7.8%。可轉換債券「進可攻、退可守」的優勢是表現出色的主要原因，在股價上漲時可轉債能參與股票上漲機會，股價下跌時可轉債保有債券價值。若複合型債券基金增加可轉換債券的投資比重，今年有望受惠可轉換債券的強勁漲勢而有更為突出的表現。

野村基金（愛爾蘭系列）-全球多元收益債券基金投資團隊表示，聯準會已重啟降息循環，未來降息步伐將趨於緩慢，主要因通膨仍遠高於目標，美國短端利率應會穩步下行。持續的財政擴張將推升長端利率（此現象並不限於美國）。殖利率曲線陡峭化對銀行業獲利非常有利，這也是金融債表現亮眼的原因之一，且預期將持續。美國利率下行將促使投資人尋求收益，進而支撐中高殖利率的資產，且美元持續承壓，預期新興主權債將受惠。基於上述理由，持續看好高殖利率的新興市場及歐洲次順位金融債的配置。

在可轉債方面，基金偏好中等Delta標的，隨著科技類估值日益偏高，已轉向更廣泛的產業，包括醫療保健、工業及材料類公司。此外，儘管預期風險資產表現良好，但也留意信用利差已大幅收窄，且當前政治、地緣政治與經濟環境中潛在波動因素多，因此獲利了結表現強勁的混合資本債和金融債，並投入美國中短天期公債作為流動性部位，以便在波動加劇時能以更佳價格重新進場。

債券基金避險策略主要為兩種：一是買進CDS部位，以防信用利差大幅擴大、二是持有股票賣權選擇權，可以考慮那些深度價外的賣權，成本相當低，但若風險資產因未知事件大幅下跌，將為基金提供下檔保護。

債券 美國聯準會 降息

延伸閱讀

群益公告五檔債券ETF最新配息 這檔年化配息率高達6%

降息機率飆到九成！資金轉向高品質債…00982B近三月報酬5.4％領先同族群

12月預防性降息來臨：市場資金流與投資策略新試探

過去兩次降息循環非投等債都大勝！00981D迎接穩健息收行情

相關新聞

市場觀望、降息預期主導盤勢 台指期小漲39點、收27,799點

台指期4日小漲，終場收在27,799點，上漲39點，漲幅0.14%，法人指出，降息預期主導盤勢，資金情緒維持偏多但不躁進...

台指期 仍有高點可期

台股昨（3）日開高收高，終場指數上漲228點、漲幅0.8%、收在27,793點；台指期則上漲199點、至27,758點，...

期貨商論壇／聯發科期 題材夯

IC設計龍頭聯發科（2454）9月來，主流投行相繼下調評等，市場對其營運展望保守，不過，近期隨Meta與Google達成...

期貨商論壇／匯率期 靈活布局

美國供應管理協會公布最新調查顯示，11月製造業採購經理人指數（PMI）低於市場預期，需求疲弱、新訂單下滑與關稅不確定性持...

鴻海、緯穎 押寶80天

輝達（NVIDIA）GB200持續放量，加上GB300開始出貨，推升AI伺服器廠鴻海（2317）、緯穎（6669）營收亮...

華城、中興電 四檔夯

AI需求強勁，也帶動電力供需緊俏，華城（1519）、中興電（1513）等重電廠營運受惠，權證券商建議，可利用中長天期、券...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。