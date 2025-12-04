快訊

12月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北4日電

台北股市今天上漲2.67點，收27795.71點。12月電子期收1647.55點，下跌2.35點，逆價差1.13點；12月金融期收2282.4點，上漲30.2點，逆價差1.09點。

12月電子期以1647.55點作收，下跌2.35點，成交451口。1月電子期以1644.2點作收，下跌7.7點，成交4口。

電子現貨以1648.68點作收，下跌3.22點；12月電子期貨與現貨相較，逆價差1.13點。

12月金融期以2282.4點作收，上漲30.2點，成交520口。1月金融期以2282點作收，上漲26.6點，成交4口。

金融現貨以2283.49點作收，上漲29.41點；12月金融期貨與現貨相較，逆價差1.09點。實際收盤價以期交所公告為準。

