市場觀望、降息預期主導盤勢 台指期小漲39點、收27,799點

台指期4日小漲，終場收在27,799點，上漲39點，漲幅0.14%，法人指出，降息預期主導盤勢，資金情緒維持偏多但不躁進，近期量並沒有增加，呈現出緩步放大、偏向觀望且不願追高的結構，代表市場在等聯準會下一步的明確訊號。

另外，台積電期收平盤1,450元，電子期下跌0.14%，中型100期貨下跌0.17%。

美國股市周三收盤上漲，道瓊工業指數上漲408.44點，漲幅0.9%，報47,882.90點；標普500指數漲20.35點，漲幅0.3%，報6,849.72點；那斯達克綜合指數上漲40.42點，漲幅0.2%，報23,454.09點。

法人指出，台股往上再攻前高反壓區，加碼2026年營運展望樂觀、AI題材加持及營收亮眼股；賣出業績展望保守、技術線型偏空股。