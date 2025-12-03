美國小非農數據將出爐 台指期夜盤先蹲後跳

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台指期夜盤3日開盤後，在美股電子盤漲勢收斂中，以27,748點、下跌12點開出，一度下跌至27,713點、下跌47點，但隨美股電子盤仍維持紅盤，加上市場預期稍晚公布的小非農數據不致影響聯準會下周降息決策中，截至晚間8點30分左右，約在27,785點、約上漲25點附近遊走。

美股電子盤3日的焦點，在於ADP將公布美國最新私營部門就業數據，市場俗稱「小非農」數據，目前市場預期11月勞動力市場將保持相對穩定，因美國政府官方的11月非農就業報告要到12月16日才會公布，加上10月的非農報告被取消，ADP數據將是下周聯準會召開利率決策會議前，最重要的一份就業報告。另外，市場焦點也集中在甲骨文上，因大量發行科技債、AI投資壓力加重，五年期CDS升至金融危機以來高點，反映市場對其資金調度與雲端擴建速度的疑慮，相關變化也引起眾多討論。

其中，台積電（2330）在夜盤交易8點30分時，在1,455元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.1%，半導體期上漲0.1%，中型100期貨指數下跌0.1%。

台股3日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲228點，收27,793點，其中，外資現貨買超162.1億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加861口至29,224口；投信買超13.9億元，自營商買超38.6億元，三大法人合計買超214.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，3日台股高點27,847點突破11月14日高點27,816點所形成的壓力，技術面顯示多方占優勢，雖由於成交量能未達月均量水準，近期盤勢仍不排除出現震盪走勢，但只要持續維持在5日均線以及月線之上，波段漲勢有望延續，上檔將陸續挑戰11月11日黑K高點28,187點以及11月4日所創下的歷史新高28,554點。

