快訊

輝達力阻晶片出口限制有望成功！黃仁勳會見川普 吐露不確定中國是否會買H200

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

全民權證／奇鋐 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者何佩儒整理

奇鋐（3017）受惠於 AI 伺服器散熱、機構件產品大幅成長，今年以來營運表現亮眼。法人對奇鋐第4季營收與獲利維持樂觀態度，認為出貨與開案情況良好，整體展望樂觀。

就成長幅度來看，依序為散熱產品、機箱、風扇，成長動能仍集中在AI伺服器散熱與機構件產品。目前奇鋐在AI伺服器的營收結構，GPU約占七成，ASIC約占二至三成，法人樂觀看待明年在水冷及ASIC的成長動能。預料在AI伺服器、水冷散熱及ASIC專案帶動，奇鋐營收仍將擴大。機構產品仍有成長空間，除AI伺服器外，通用型伺服器將同步成長。

權證發行商建議可挑選價外20%至價內10%，有效天期60天以上的權證介入。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

伺服器 AI 奇鋐

延伸閱讀

謝金河：鴻勁一炮而紅的新啟發 盯住AI賽道上的新贏家

金像電、台光電 認購夯

黃豪平攜3專家揭開權證投資魅力！帶領年輕族群開啟投資新觀點

未來三個月營收 高盛最看好這三大產業、按讚六台廠

相關新聞

台指期 仍有高點可期

台股昨（3）日開高收高，終場指數上漲228點、漲幅0.8%、收在27,793點；台指期則上漲199點、至27,758點，...

期貨商論壇／聯發科期 題材夯

IC設計龍頭聯發科（2454）9月來，主流投行相繼下調評等，市場對其營運展望保守，不過，近期隨Meta與Google達成...

期貨商論壇／匯率期 靈活布局

美國供應管理協會公布最新調查顯示，11月製造業採購經理人指數（PMI）低於市場預期，需求疲弱、新訂單下滑與關稅不確定性持...

鴻海、緯穎 押寶80天

輝達（NVIDIA）GB200持續放量，加上GB300開始出貨，推升AI伺服器廠鴻海（2317）、緯穎（6669）營收亮...

華城、中興電 四檔夯

AI需求強勁，也帶動電力供需緊俏，華城（1519）、中興電（1513）等重電廠營運受惠，權證券商建議，可利用中長天期、券...

全民權證／創意 選逾四個月

創意（3443）10月營收為創新高的37.1億元，月增2.9%、年增150.8%，營收大規模提升主要因CSP CPU產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。