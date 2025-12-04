全民權證／IET 挑價內外20％

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

IET-KY（4971）近期股價創下歷史新高至211.5元，表現強悍。儘管近期台股盤勢在權值股漲跌互見下震盪整理，但IET-KY受惠於Google TPU相關供應鏈題材，其技術面延續多頭架構。

法人指出，在市場聚焦TPU概念股的背景下，IET-KY與TPU v7平台驗證業者等指標股，股價受到市場追捧，且IET-KY今、明兩年將持續擴產以因應訂單，且磷化銦基板供應逐步緩解，有助於後續出貨動能。法人預期，公司在光通訊相關產品將迎來顯著成長，帶動2026年獲利較今年大增。

權證發行商建議，選擇能提高資金使用效率的價內外20％內、到期天數180天以上認購權證介入。（凱基證券提供）

