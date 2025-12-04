快訊

鴻海、緯穎 押寶80天

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
鴻海。 （路透）
輝達（NVIDIA）GB200持續放量，加上GB300開始出貨，推升AI伺服器廠鴻海（2317）、緯穎（6669）營收亮眼，預估出貨動能不僅延續到第4季，明年營運將持續看俏。

鴻海第3季財報呈現三率三升，法人看好第4季受惠消費智能產品強勁成長，雲端網路產品及元件其他產品顯著成長，合併營收、毛利率、營益率將同步上修。其中在雲端網路產品，預估季增顯著，新一代AI伺服器機櫃出貨放量，尤其是CSP客戶的AI伺服器營收成長加速，通用伺服器出貨也維持強勁，預計AI伺服器出貨目標季增雙位數。

展望2026年，法人樂觀看待AI發展，且鴻海與主要客戶及夥伴合作更緊密。預期2026年AI伺服器市占率目標，會高於目前四成的水準。資通訊（ICT）產業則審慎樂觀看待，AI及邊緣運算（ Edge Computing）將刺激升級需求；電動車營收也將持續成長，預期Model B將於明年初量產，毛利率及營益率預期維持穩定表現，幾乎接近今年表現。

緯穎今年成長動能來自AWS Tranium 2，2026年將由Tranium 3與GPU平台驅動增長。法人預估，GB200甲骨文（Oracle）訂單約700~1,000櫃，加上Meta通用伺服器回溫，預期可部分抵銷 AWS ASIC營收下滑。展望2026年，緯穎成長動能將來自AWS 新一代ASIC AI伺服器與GPU平台出貨增加。

權證發行商表示，投資人若看好鴻海與緯穎後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期80天以上的商品，以小金搏大利。

伺服器 AI 營收

