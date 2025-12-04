期貨商論壇／聯發科期 題材夯

快訊

經濟日報／ 記者周克威整理
聯發科。 圖／聯發科提供

IC設計龍頭聯發科（2454）9月來，主流投行相繼下調評等，市場對其營運展望保守，不過，近期隨Meta與Google達成協議，後年起將在資料中心部署Google TPU自研晶片，手握Google TPU ASIC訂單的聯發科，瞬間谷底翻身。

法人指出，聯發科具備AI ASIC設計與運算整合能力，有望受惠雲端服務商建構自有AI基礎設施的趨勢，推升高效能運算晶片出貨動能。

當前AI概念股輪動加快、消息面頻繁推進下，市場操作周期趨短，台灣期交所順勢將於12月8日推出「個股周選擇權」，提供投資人短線布局利器，首波標的就有包括聯發科。個股周選擇權具備存續期短、權利金低、槓桿高等特色，特別適合搭配AI新聞、法說會、訂單消息做事件交易。

若投資人看好TPU題材持續發酵，可考慮買進價平或略價外的周買權，利用低權利金優勢鎖定潛在漲幅，若已有聯發科現股部位，亦可透過買進周賣權作為短線避險工具，另外也可採用買權／賣權價差單方式，進一步降低交易成本。

在AI晶片成為新賽道下，聯發科有望擴大ASIC市場版圖，居台灣AI產業鏈關鍵角色。投資人可靈活運用聯發科周選擇權或個股期貨參與行情，操作彈性高，有助於控制風險與資金效率，是AI題材下具吸引力的期權商品選擇。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

聯發科 AI IC設計

