快訊

輝達力阻晶片出口限制有望成功！黃仁勳會見川普 吐露不確定中國是否會買H200

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

台指期 仍有高點可期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（3）日開高收高，終場指數上漲228點、漲幅0.8%、收在27,793點；台指期則上漲199點、至27,758點，逆價差為35.04點。期貨商建議，目前台指期站穩在所有均線之上，底部支撐力道強勁，在跌破季線前，短線震盪過後仍有高點可期。

淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加332口至4,953口，其中外資淨空單增加861口至29,224口；十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單增加2,608口至6,970口。

元富期貨表示，台指期昨日開高震盪，指數盤中一度大漲超過300點，不過隨後漲勢稍稍收斂，終場以十字黑K棒作收，日K連三黑。目前指數站穩在所有均線之上，加上下檔季線持續向上走升，底部支撐力道強勁，因此在跌破季線前，短線震盪過後仍有高點可期。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，12月第一周周三結算的大量區買權OI落在27,800點，賣權最大OI落在27,700點；月買權最大OI落在28,200點，月賣權最大OI落在26,900點。全月未平倉量put/call ratio值由1.25上升至1.34，VIX指數下降0.56至23.72。

整體來說，接下來若量能能持續穩定向上、而非突然爆量長黑，盤勢仍偏向築底向上，且法人對於明年展望多是樂觀看待，有望迎來最強12月行情；但若降息預期被意外逆轉，市場結構會瞬間改變，因此，持續盯著美債利率與經濟數據仍是關鍵。

元富期貨認為，台股連續第二天上漲超過200點，站穩在所有均線之上，且技術指標延續交叉向上，顯示多方力道回溫。值得留意的是，市場預期聯準會降息機率近九成，留意近期公布的個人消費等經濟數據，將是後市關鍵影響因子。

台指期 期貨

延伸閱讀

靜待亞馬遜CEO演說 台指期夜盤上半場先漲近200點

期貨商論壇／台指期 外資加碼空單

老鷹來了？ 台指期夜盤上半場硬抗亂流

CME出包、無礙感恩節派對 台指期夜盤上半場續漲

相關新聞

台指期 仍有高點可期

台股昨（3）日開高收高，終場指數上漲228點、漲幅0.8%、收在27,793點；台指期則上漲199點、至27,758點，...

期貨商論壇／聯發科期 題材夯

IC設計龍頭聯發科（2454）9月來，主流投行相繼下調評等，市場對其營運展望保守，不過，近期隨Meta與Google達成...

期貨商論壇／匯率期 靈活布局

美國供應管理協會公布最新調查顯示，11月製造業採購經理人指數（PMI）低於市場預期，需求疲弱、新訂單下滑與關稅不確定性持...

鴻海、緯穎 押寶80天

輝達（NVIDIA）GB200持續放量，加上GB300開始出貨，推升AI伺服器廠鴻海（2317）、緯穎（6669）營收亮...

華城、中興電 四檔夯

AI需求強勁，也帶動電力供需緊俏，華城（1519）、中興電（1513）等重電廠營運受惠，權證券商建議，可利用中長天期、券...

全民權證／創意 選逾四個月

創意（3443）10月營收為創新高的37.1億元，月增2.9%、年增150.8%，營收大規模提升主要因CSP CPU產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。