12月電子期漲 金融期跌
台北股市今天上漲228.77點，收27793.04點。12月電子期收1649.4點，上漲15.1點，逆價差2.5點；12月金融期收2252.2點，下跌2.8點，逆價差1.88點。
12月電子期以1649.4點作收，上漲15.1點，成交773口。1月電子期以1653.3點作收，上漲18.5點，成交1口。
電子現貨以1651.9點作收，上漲16.81點；12月電子期貨與現貨相較，逆價差2.5點。
12月金融期以2252.2點作收，下跌2.8點，成交457口。1月金融期以2251點作收，下跌6.2點，成交1口。
金融現貨以2254.08點作收，上漲1.15點；12月金融期貨與現貨相較，逆價差1.88點。實際收盤價以期交所公告為準。
