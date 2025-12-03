緯創、緯穎 四檔馬力強

亞馬遜雲端服務（AWS）雲端盛會登場，市場聚焦雲端與AI最新趨勢動向。法人指出，身為AI重要供應鏈的緯創（3231）與緯穎（6669），可望受惠伺服器與雲端建設需求升溫，相關動能備受關注。

法人表示，在整體AI成長趨勢上，四大雲端服務商擴大AI投資力道，估明年資本支出估再增二成，皆可直接轉化為對台股AI供應鏈的強勁需求。

其中，緯創積極於全球擴建AI相關產線，以提升產能與營運彈性。法人分析，今年資本支出約300億元，並預計在2026年再擴大投資。緯創近日也自美國大型網通客戶取得更多訂單，帶動網通業務可望在2026年成長逾十倍，預期網通將成為未來幾年的重要成長動能。

法人預期，緯創GB200／GB300 AI 伺服器出貨量將於今年第4季明顯增加，毛利率也可望優於第3季，主要受惠產品組合改善、良率提升以及匯率走勢相對穩定。

緯穎方面，法人看好緯穎在全球短鏈化趨勢下的布局策略，隨著USMCA推動墨西哥成為北美製造重心，伺服器產業供應鏈正加速向墨西哥與德州聚集。

展望2026年，緯穎成長動能將主要來自AWS新一代ASIC AI伺服器與GPU平台的出貨增加。此外，Trainium 3單價較前代提升，加上水冷版本滲透率提高，將推升單櫃產值，並預計於明年第2季開始小量生產。GPU伺服器方面，Oracle對GB系列需求走強，出貨量可望達至少2,000櫃；AMD MI450也有望在2026年下半年啟動出貨，成為GPU端新增動能。

看好緯創、緯穎等後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數120天以上的權證介入。