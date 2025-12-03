快訊

北台愈晚愈冷氣溫驟降！吳德榮：全台低溫13-15度

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／台勝科期 動能強

經濟日報／ 記者周克威整理
台勝科董事長郭文筆。聯合報系資料照
台勝科董事長郭文筆。聯合報系資料照

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）近日舉行法說會，預期後續12吋市場受到AI應用帶動，維持強勁成長，邏輯晶片先進製程的矽晶圓需求強勁，記憶體相關需求熱度延續至明年。

台勝科稱12吋矽晶圓業績已占整體營收七成以上，第3季12吋產品受到記憶體需求回溫帶動，出貨量增加。本季用於記憶體的12吋矽晶圓需求持續成長，先進製程產品需求也強勁，成熟製程產品復甦較為緩慢，呈漸進式恢復，8吋矽晶圓的出貨預期將持平；用於邏輯晶片先進製程的矽晶圓需求強勁，成熟製程相關產品需求呈現逐步回溫，記憶體相關需求可望持續強勁，並延續到明年。因應記憶體市場復甦，將適時調配產能，未來隨新廠產能逐漸放量，更能滿足所有記憶體客戶的需求。針對麥寮新廠產能，會依市場需求及客戶認證進度，持續加緊腳步調整。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

矽晶圓 記憶體 市場

延伸閱讀

DRAM吃緊難解！全球兩大供應商憂供過於求 保守增產聚焦長期獲利

亞馬遜結盟Google 共同開發多雲端網路服務 台廠歡呼

記憶體需求猛 封測廠營運進補

旺宏打進 Google AI 鏈 董座強調自家產品長期獲客戶採用

相關新聞

新商品及新制度／個股周選擇權 吸引小資

臺灣期貨交易所將於8日推出台積電、鴻海、聯發科、長榮及緯創等五檔個股周選擇權。掛牌方式比照周三到期的台指周選擇權，除每月...

聯亞期保證金調高

臺灣期貨交易所今（3）日調高聯亞期貨契約（OTF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，此次調高是因櫃買中...

期貨商論壇／黃金期 價格向上

黃金1日盤中最高觸及每盎司4,299.6美元，創下近期新高，金銀比更跌至2021年8月以來低點，顯示白銀相對走強。市場對...

期貨商論壇／台勝科期 動能強

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）近日舉行法說會，預期後續12吋市場受到AI應用帶動，維持強勁成長，邏輯晶片先進製程的矽晶...

金像電、台光電 認購夯

亞馬遜雲端服務（AWS）年度最大雲端盛會「AWS re:Invent 2025」， 12月1日至5日在美國拉斯維加斯舉行...

緯創、緯穎 四檔馬力強

亞馬遜雲端服務（AWS）雲端盛會登場，市場聚焦雲端與AI最新趨勢動向。法人指出，身為AI重要供應鏈的緯創（3231）與緯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。