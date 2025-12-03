快訊

北台愈晚愈冷氣溫驟降！吳德榮：全台低溫13-15度

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／黃金期 價格向上

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。 路透
黃金示意圖。 路透

黃金1日盤中最高觸及每盎司4,299.6美元，創下近期新高，金銀比更跌至2021年8月以來低點，顯示白銀相對走強。市場對貴金屬的熱度持續升溫，主要受到降息預期推動。

隨美國經濟數據走軟，及聯準會官員釋出鴿派言論，下周降息機率已高達85%，而下一任聯準會主席人選傳出為白宮國家經濟委員會主席哈塞特，市場認為其政策立場偏向寬鬆，加強投資人對黃金的看多信心。從基本面來看，近期就業市場疲軟與通膨壓力減輕，為黃金提供強勁支撐。同時，薪資成長趨緩、製造業受關稅影響增長受阻，結合先前PPI數據顯示通膨壓力緩解，預計PCE上行空間有限。這些因素不僅強化12月降息預期，也推動美國公債殖利率持續下行，進一步提升黃金的避險與投資吸引力。

目前黃金技術面再度重回多頭格局，且長線利多仍存。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

美國公債 降息 市場

延伸閱讀

古法黃金逆勢增長 高端珠寶寶蘭融資、雷軍也參一腳

Fed本月會再次「鷹式降息」？彭博估美債殖利率曲線趨陡

就是哈塞特？川普稱決定Fed下任主席 他說還是「傳聞」

不同於黃金白銀…白金價格今年大漲近80% 可能是因為這原因

相關新聞

新商品及新制度／個股周選擇權 吸引小資

臺灣期貨交易所將於8日推出台積電、鴻海、聯發科、長榮及緯創等五檔個股周選擇權。掛牌方式比照周三到期的台指周選擇權，除每月...

聯亞期保證金調高

臺灣期貨交易所今（3）日調高聯亞期貨契約（OTF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，此次調高是因櫃買中...

期貨商論壇／黃金期 價格向上

黃金1日盤中最高觸及每盎司4,299.6美元，創下近期新高，金銀比更跌至2021年8月以來低點，顯示白銀相對走強。市場對...

期貨商論壇／台勝科期 動能強

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）近日舉行法說會，預期後續12吋市場受到AI應用帶動，維持強勁成長，邏輯晶片先進製程的矽晶...

金像電、台光電 認購夯

亞馬遜雲端服務（AWS）年度最大雲端盛會「AWS re:Invent 2025」， 12月1日至5日在美國拉斯維加斯舉行...

緯創、緯穎 四檔馬力強

亞馬遜雲端服務（AWS）雲端盛會登場，市場聚焦雲端與AI最新趨勢動向。法人指出，身為AI重要供應鏈的緯創（3231）與緯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。