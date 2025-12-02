靜待亞馬遜CEO演說 台指期夜盤上半場先漲近200點

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台指期夜盤2日開盤後，在市場消化日債殖利率走升等利空，美股電子盤先蹲後跳帶動中，以27,568點、上漲9點開出，一路震盪走高，尤其是市場期待亞馬遜（Amazon）CEO晚間演說下，截至晚間8點30分左右，指數約在27,737點、約上漲178點附近遊走。

在今年亞馬遜年度雲計算大會的重頭戲，將是2日稍晚的亞馬遜CEO演說，市場預期將發布最新版的Trainium 3晶片，其性能提升40%，還有自研多模態模型Nova，有助於爭奪AI市場的話語權下，包括道瓊、那斯達克、標普等電子盤都先蹲後跳，呈翻紅上漲的走勢，連帶台指期夜盤上半場也上漲近200點。

其中，台積電（2330）在夜盤交易8點30分時，在1,445元、上漲15元附近遊走，電子期上漲0.7%，半導體期上漲1%，中型100期貨指數上漲0.3%。

台股2日盤面各類股漲少跌多，指數終場上漲283點，收27,342點，其中，外資現貨買超135.2億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少669口至28,363口；投信買超13.3億元，自營商買超34.4億元，三大法人合計買超183億元。

市場專家建議，就技術面來說，2日台股開高走高、收紅K棒，但早盤開高走高來到27,741點後即進入震盪、收斂漲幅，顯然11月上旬型態整理平台27,800~28,000點附近壓力仍然沈重，且成交金額萎縮，不具備攻擊架構，近期必須等待量能擴增趨勢成型，才有機會挑戰整理平台壓力，否則最好狀況將是於20日均線附近反覆整理，下檔支撐暫看走揚的10日均線。

