快訊

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

中油三接涉浮報百億工程費 北檢指揮廉調搜索中油、世曦約談13人

期交所12月3日調高聯亞期貨契約保證金比例

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所於今(2025)年12月3日調高聯亞期貨契約（OTF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的兩倍，這次調高是因為聯亞（3081）經櫃檯買賣中心於今年12月1日公布為處置有價證券(這次為近30個營業日內第二次公布，處置期間為2025年12月2日至12月15日)，期交所依規定調高聯亞期貨契約（OTF）所有月份保證金適用比例，自今年12月3日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於今年12月15日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

臺灣期貨交易所 聯亞 市場

延伸閱讀

金居期保證金調高

臺灣期貨交易所調高金居期貨所有月份保證金

金居被列處置有價證券 期交所11月27日起調高期貨保證金

期交所獲 ESG 影響力獎

相關新聞

五檔個股周選擇權 暖身

台灣期貨交易所將於8日推出首批五檔個股周選擇權，標的涵蓋台積電、鴻海、聯發科、長榮與緯創；新制度採每周三掛牌、兩周後到期...

期貨商論壇／台指期 外資加碼空單

台股昨（1）日呈開高走低格局，電子權值股台積電、鴻海熄火，加上多檔高價股重挫，拖累指數一路下殺，然而國際銅價持續狂飆，再...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

回顧11月下旬以來，黃金展現令人驚艷的韌性，在經歷短暫回檔修正後，近二周強勢收復失土，重返每盎司4,100美元之上。

奇鋐、神達 瞄準長天期

AI需求強勁，相關供應鏈也成為台股本波上攻28,000點的要角，法人看好後市營運的奇鋐（3017）、神達（3706）等個...

華邦電、宜鼎 四檔耀眼

受惠漲價周期持續，近來記憶體產業備受矚目，包括華邦電（2344）、宜鼎（5289），都是記憶體漲價受惠股，並隨產品組合改...

全民權證／聯發科 挑逾120天

聯發科（2454）股價已經整理一段時間，近來受惠大型雲端服務供應商（CSP）自研晶片ASIC即將進入新產品周期，市場規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。