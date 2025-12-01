快訊

老鷹來了？ 台指期夜盤上半場硬抗亂流

老鷹來了？ 台指期夜盤上半場硬抗亂流

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台指期夜盤1日開盤後，在美股電子盤跌幅收斂中，以27,452點、上漲46點開出，一度上衝至27,557點、上漲151點，但隨日本央行暗示升息的題材發酵，美股期貨等風險性資產全面走跌中，僅台指期夜盤表現最抗跌，但也出現先盛後壓回的走勢，截至晚間9點10分左右，約在27,470點、約上漲65點附近遊走。

美股電子盤1日的二大焦點，在於日本央行的利率政策上，總裁植田和男發表談話明確表示，將在12月貨幣政策會議上考慮升息，暗示日銀可能在本月正式邁向結束長達十年的超寬鬆政策，此番表態被市場視為迄今最鷹派訊號，植田談話後，再加上一則未經證實的聯準會主席鮑爾可能在1日晚間辭職傳言影響下，日本10年期公債殖利率大漲至2008年6月以來新高，日經指數重挫950點，隨後包括美股電子盤、比特幣等風險性全面走跌，美元走跌、美國十年期公債殖利率與黃金走強，而台指期夜盤在市場考量日盤已反應相關利空後，多維持紅盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點10分時，在1,425元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.05%，半導體期下跌0.1%，中型100期貨指數上漲0.4%。

台股1日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌283點，收27,342點，其中，外資現貨賣超243.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加2,711口至29,032口；投信買超77.1億元，自營商賣超21.9億元，三大法人合計賣超188.2億元。

市場專家建議，就技術面來說，1日台股價跌量增，跌破5日線與月線，指數反彈數日已經來到前方高檔套牢區，震盪難免，但目前下方仍有10日線與季線，加上10日線即將扣抵低位階，提供下檔支撐，短線將在10日線與月線間震盪。

