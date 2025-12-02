期貨商論壇／黃金期 靈活布局

回顧11月下旬以來，黃金展現令人驚艷的韌性，在經歷短暫回檔修正後，近二周強勢收復失土，重返每盎司4,100美元之上。

這波回升的背後主要有兩大推手，首先是美國經濟數據顯露疲態，就業市場的降溫讓市場預期聯準會將在12月降息，資金機會成本降低；其次，地緣政治的烽火未歇，無論是東歐還是中東的緊張局勢，都讓避險資金持續湧入金市。對於投資人而言，這不僅是單純的反彈，更確認在全球債務高築與貨幣信用動搖的大環境下，黃金作為「終極貨幣」的長多格局依然穩固。

然而，眼光敏銳的投資人會發現，白銀表現甚至比黃金更為剽悍。儘管金價屢創歷史新高，但白銀距離其歷史經通膨調整後的高點仍有巨大差距，這種「相對便宜」的位階吸引大量尋求補漲行情的資金，被稱為「窮人的黃金」大爆發。

對台灣投資大眾而言，台灣期貨交易所推出的「台幣黃金期貨」是更為專業且聰明的選擇。這項商品最大優勢在於「台幣計價」，直接省去換匯的繁瑣與匯損風險，且契約規格適中（10台兩），資金運用效率遠優於實體買賣。

此外，台幣黃金期貨設有「夜盤交易」，交易時間涵蓋美股開盤與聯準會公布決策的關鍵時刻，也能零時差地捕捉國際金價的波動。（統一期貨提供、記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）