奇鋐、神達 瞄準長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照
AI需求強勁，相關供應鏈也成為台股本波上攻28,000點的要角，法人看好後市營運的奇鋐（3017）、神達（3706）等個股，權證券商建議，可利用長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

法人看好奇鋐11月營收將月增，但12月將因美國假期出貨延後，但第4季營收仍可望季增23%，優於市場預期，隨明年第2季GB300出貨上升，預估營收可期；另外，因液冷設計的ASIC AI伺服器專案，同時明年第4季起，VR200營收貢獻將上升下，明年下半年營收將更顯著成長，上修明年營收預估至年增51%，毛利率也會提升。

此外，近期輝達未來將冷板供應商集中至三至四家，奇鋐為其中之一；此舉基於品質控管與成本考量，因此水冷板單價相較GB300可能下降超過30%，但VR200將在運算與交換托盤採用全液冷、無風扇設計，托盤分歧管與快接頭（QD）的內含價值將顯著提升，推升每托盤液冷內含價值較GB300增加超過30%，優於市場預期，預估明年每股純益（EPS）為75元，年增50%。

神達方面，第3季營業利益創高，10月營收因竹南廠挹注創高至122億元，年增70%，法人估第4季隨新廠加入，可望使營收創高達341億元，季增38%、年增45%，毛利率11.97%，營業利益將續寫新高，EPS達1.6元，即使在去年獲利翻倍的高基期下，今年估稅後純益年增78%，EPS上看5.3元。

神達在新客戶及既有客戶需求暢旺下，竹南廠於今年第4季加入，明年第1季越南一期開始貢獻，且規模大於新竹廠，估營收季增雙位數至384億元，因以SMT為主，估毛利率維持高檔，本業獲利續創高峰，預估明年營收年增68%，稅後純益在AI機櫃占比攀升下，年增56%，EPS為8.3元，營收、本業獲利皆創新高。

