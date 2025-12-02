全民權證／美時 押價內外10%

美時（1795）第3季受高毛利血癌藥Lenalidomide部分銷售遞延至本季出貨影響，毛利率降至57.3%，季減1.5個百分點，然而業外收入6.3億元，主要來自金融資產評價利益與外幣兌換利益，每股純益5.53元。

美時日前宣布併購美國艾威集團旗下的Alvogen US，此舉意在強化美國市場布局，打造研發、製造、行銷一體化的全球基地。過去美時主要以自行研發、生產，透過合作夥伴進行部分區域銷售的模式參與美國市場；收購Alvogen US後，美時可掌握全美最大藥品市場通路，建立美國本土營運據點，有助未來營運表現。

若看好美時後市表現，可選價內外10%以內、可操作天期逾120天權證介入。（元大證券提供）

