全民權證／慧洋 兩檔活跳跳

慧洋-KY（2637）受惠國際運價指數（BDI）連漲多日，股價跟著突破近期盤整壓力區，其穩定獲利能力也持續受市場關注。法人指出，慧洋-KY憑藉其船隊年輕化、高效能等優勢，確立公司的競爭地位。

法人表示，散裝航運後市展望樂觀，主要動能來自運力供給端緊縮。隨著國際海事組織的環保新規逐步實施，老舊船舶將被迫降速或淘汰，有效運力供給明顯吃緊。此外，看烏俄戰爭有望停戰，對於大宗物資、重建原料需求將提升，將使運價保持在高檔區間震盪，有利慧洋-KY長期租約收入。

權證發行商建議，看好慧洋-KY後市的投資人，可買入價內外10％內、到期日180天以上的認購權證參與行情。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）