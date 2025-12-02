全民權證／聯發科 挑逾120天

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒整理

聯發科（2454）股價已經整理一段時間，近來受惠大型雲端服務供應商（CSP）自研晶片ASIC即將進入新產品周期，市場規模持續放大，法人看好聯發科明年在ASIC領域將有明顯營收貢獻，2027年仍將持續成長。

法人分析，聯發科在AI加速器有多項優勢，包括可結合先進製程、先進封裝和HBM，透過靈活的商業模式，滿足不同AI客戶的高度客製化需求。至於第4季展望，包括旗艦機種的手機晶片出貨、超級電腦晶片等將呈現季增，可以抵銷消費性電子的淡季需求。

權證發行商表示，看好聯發科的投資人可挑選價內外20%以內，有效天期120天以上的權證透過靈活操作。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

聯發科 權證 晶片

五檔個股周選擇權 暖身

台灣期貨交易所將於8日推出首批五檔個股周選擇權，標的涵蓋台積電、鴻海、聯發科、長榮與緯創；新制度採每周三掛牌、兩周後到期...

期貨商論壇／台指期 外資加碼空單

台股昨（1）日呈開高走低格局，電子權值股台積電、鴻海熄火，加上多檔高價股重挫，拖累指數一路下殺，然而國際銅價持續狂飆，再...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

回顧11月下旬以來，黃金展現令人驚艷的韌性，在經歷短暫回檔修正後，近二周強勢收復失土，重返每盎司4,100美元之上。

奇鋐、神達 瞄準長天期

AI需求強勁，相關供應鏈也成為台股本波上攻28,000點的要角，法人看好後市營運的奇鋐（3017）、神達（3706）等個...

華邦電、宜鼎 四檔耀眼

受惠漲價周期持續，近來記憶體產業備受矚目，包括華邦電（2344）、宜鼎（5289），都是記憶體漲價受惠股，並隨產品組合改...

