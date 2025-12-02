全民權證／聯發科 挑逾120天
聯發科（2454）股價已經整理一段時間，近來受惠大型雲端服務供應商（CSP）自研晶片ASIC即將進入新產品周期，市場規模持續放大，法人看好聯發科明年在ASIC領域將有明顯營收貢獻，2027年仍將持續成長。
法人分析，聯發科在AI加速器有多項優勢，包括可結合先進製程、先進封裝和HBM，透過靈活的商業模式，滿足不同AI客戶的高度客製化需求。至於第4季展望，包括旗艦機種的手機晶片出貨、超級電腦晶片等將呈現季增，可以抵銷消費性電子的淡季需求。
權證發行商表示，看好聯發科的投資人可挑選價內外20%以內，有效天期120天以上的權證透過靈活操作。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
