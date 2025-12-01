快訊

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

12月電子期、金融期齊跌

中央社／ 台北1日電

台北股市今天下跌283.95點，收27342.53點。12月電子期收1625.3點，下跌26點，正價差2.88點；12月金融期收2228.4點，下跌8.8點，正價差3.94點。

12月電子期以1625.3點作收，下跌26點，成交491口。1月電子期以1636.7點作收，下跌15.7點，成交4口。

電子現貨以1622.42點作收，下跌21.69點；12月電子期貨與現貨相較，正價差2.88點。

12月金融期以2228.4點作收，下跌8.8點，成交369口。1月金融期以2243點作收，上漲3.6點，成交1口。

金融現貨以2224.46點作收，下跌1.02點；12月金融期貨與現貨相較，正價差3.94點。實際收盤價以期交所公告為準。

延伸閱讀

Fed降息1碼 預期升溫

台股12月 八成會上漲

新北放寬社宅入住資格 508戶12月開放申請

12月電子期金融期齊漲

相關新聞

新商品及新制度／個股周選擇權 避險優選

臺灣期貨交易所（期交所）將於12月8日推出「個股周選擇權」，將每周到期的設計自臺指選擇權延伸至個股。交易人可針對季度財報...

期貨商論壇／黃金期 後市看俏

美國開始公布經濟數據情況，非農業就業人數11.9萬人，高於預期、但成長動能較前幾個月減弱，9月失業率小幅上升至4.4%，...

期貨商論壇／美股期 伺機操作

市場氛圍受聯準會鴿派訊號帶動，過往立場與主席鮑爾一致的官員，已為12月會議可能的降息鋪路，交易員迅速提高降息押注，10年...

弘塑、精測 押逾三個月

隨著人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求持續爆發，台灣半導體2026年產值預估延續強勁的上升態勢，市場關注相關供應...

全民權證／京元電 選逾90天

京元電子（2449）第3季獲利表現優於預期，主因產品組合轉佳、費用控制，抵銷掉能源成本上升、折舊增加的負面影響。主要動能...

全民權證／旺矽 二檔強強滾

旺矽（6223）上周大漲23.3%。法人表示，旺矽受惠海外併購將更完整測試平台供應商定位，強化AI測試鏈關鍵供應商地位，...

