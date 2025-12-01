12月電子期、金融期齊跌
台北股市今天下跌283.95點，收27342.53點。12月電子期收1625.3點，下跌26點，正價差2.88點；12月金融期收2228.4點，下跌8.8點，正價差3.94點。
12月電子期以1625.3點作收，下跌26點，成交491口。1月電子期以1636.7點作收，下跌15.7點，成交4口。
電子現貨以1622.42點作收，下跌21.69點；12月電子期貨與現貨相較，正價差2.88點。
12月金融期以2228.4點作收，下跌8.8點，成交369口。1月金融期以2243點作收，上漲3.6點，成交1口。
金融現貨以2224.46點作收，下跌1.02點；12月金融期貨與現貨相較，正價差3.94點。實際收盤價以期交所公告為準。
