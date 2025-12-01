快訊

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

台指期拉回收27,404點、下跌333點 法人：中長期仍看好

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期1日拉回，終場收在27,404點，下跌333點，跌幅1.2%，法人指出，市場情緒確實已經回溫，台股主流仍站在多方，壽險與ETF的長線買盤穩固，中小型股維持活絡，權值若在外資回歸後補上力道，那指數依然有機會延續向上，短線震盪是節奏，中長期方向仍然看好。

另外，台積電（2330）期收1,420元，下跌30元，電子期下跌1.57%，中型100期貨下跌1.2%。

美股三大指數上周強彈，道瓊工業指數漲逾3%，標普500指數漲近4%，那斯達克100指數更漲超過4%，一掃11月稍早時AI泡沫與聯準會（Fed）多位「鷹派」決策官員發言所帶來的陰霾，比特幣的跌勢也告消退。

法人指出，雖然11月大盤月線收跌606點，但回測季線有守；上周五大盤持續收漲，由於上檔逼近11月14日長黑高點27,816點，導致最後未能收高，因此，近日不排除將出現震盪走勢，不過，只要持續站穩月線以及頸線，技術面就形成底部型態，將使盤勢轉為波段上漲。

延伸閱讀

CME出包、無礙感恩節派對 台指期夜盤上半場續漲

台指期 外資偏多布局

感恩節在即 美股電子盤、台指期夜盤上半場陷入觀望

台指期 震盪整理格局

相關新聞

新商品及新制度／個股周選擇權 避險優選

臺灣期貨交易所（期交所）將於12月8日推出「個股周選擇權」，將每周到期的設計自臺指選擇權延伸至個股。交易人可針對季度財報...

期貨商論壇／黃金期 後市看俏

美國開始公布經濟數據情況，非農業就業人數11.9萬人，高於預期、但成長動能較前幾個月減弱，9月失業率小幅上升至4.4%，...

期貨商論壇／美股期 伺機操作

市場氛圍受聯準會鴿派訊號帶動，過往立場與主席鮑爾一致的官員，已為12月會議可能的降息鋪路，交易員迅速提高降息押注，10年...

弘塑、精測 押逾三個月

隨著人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求持續爆發，台灣半導體2026年產值預估延續強勁的上升態勢，市場關注相關供應...

全民權證／京元電 選逾90天

京元電子（2449）第3季獲利表現優於預期，主因產品組合轉佳、費用控制，抵銷掉能源成本上升、折舊增加的負面影響。主要動能...

全民權證／旺矽 二檔強強滾

旺矽（6223）上周大漲23.3%。法人表示，旺矽受惠海外併購將更完整測試平台供應商定位，強化AI測試鏈關鍵供應商地位，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。