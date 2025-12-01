台指期拉回收27,404點、下跌333點 法人：中長期仍看好

台指期1日拉回，終場收在27,404點，下跌333點，跌幅1.2%，法人指出，市場情緒確實已經回溫，台股主流仍站在多方，壽險與ETF的長線買盤穩固，中小型股維持活絡，權值若在外資回歸後補上力道，那指數依然有機會延續向上，短線震盪是節奏，中長期方向仍然看好。

另外，台積電（2330）期收1,420元，下跌30元，電子期下跌1.57%，中型100期貨下跌1.2%。

美股三大指數上周強彈，道瓊工業指數漲逾3%，標普500指數漲近4%，那斯達克100指數更漲超過4%，一掃11月稍早時AI泡沫與聯準會（Fed）多位「鷹派」決策官員發言所帶來的陰霾，比特幣的跌勢也告消退。

法人指出，雖然11月大盤月線收跌606點，但回測季線有守；上周五大盤持續收漲，由於上檔逼近11月14日長黑高點27,816點，導致最後未能收高，因此，近日不排除將出現震盪走勢，不過，只要持續站穩月線以及頸線，技術面就形成底部型態，將使盤勢轉為波段上漲。