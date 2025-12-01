美期指電子盤拖累台股開低震盪 最低下跌197點至27,429點 月線仍有守

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數上周五全數收紅，以費半指數上漲1.8%最高。不過美期指電子盤開盤後呈現小跌，也拖累台股1日開低震盪，盤中最低下跌197點至27,429點，仍守住月線關卡。台積電盤中最低下跌20元至1,420元，跌破月線。盤面以矽光子、軍工、鋼鐵、塑化、BBU概念股較有表現。

台新投顧指出，聯準會降息預期升溫加上Google 新AI模型炒熱市場話題，加權指數收復所有天期均線，站回27,600點上。短線看，在相關利空淡化後，指數有望蓄勢再戰28,000點大關，惟需留意時序進入12月份，外資將迎耶誕長假，加上年底績效結算等因素，預料交投將逐漸轉淡，指數震盪盤堅，後續關注聯準會12月會議結果。操作方面，隨著交投轉淡，資金將更集中在熱點題材上，ASIC、光通訊、PCB、散熱等族群可持續留意，延短均線多方操作。

操作上，台新投顧表示，AI伺服器帶動光通訊需求提升，NVIDIA矽光子網路交換器已獲得Oracle與Meta等大廠採用，光通訊產業成長可期。ASIC晶片提供更高能效比且長期量產成本較GPU低，進入到AI推論時代更能精準匹配推論時代所需的應用場景，突顯ASIC的客製化優勢。NVIDIA產品持續升級，未來AI伺服器將整合更多GPU與CPU，PCB層數將明顯增加，產品規格大幅升級，帶動台系PCB上下游營運同步成長。

