台積電開1,445元早盤紅翻黑 拉低台股開高走低

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股1日開盤指數上漲47.68點，開盤指數為27,674.16點。台積電（2330）開盤價1,445元，上漲5元，隨即出現賣壓而翻黑。

群益投顧表示，晶片、被動元件相關漲價概念股，面對相關漲價訊息，股價反應轉趨冷淡，折射出股市估值評價承壓態勢。美股續漲挹注台股短線持強，惟指數進入區間相對上緣，氛圍估漸趨膠著觀望。戴爾、惠普、聯想、小米等科技巨頭近日密集示警，指出記憶體晶片成本加速飆升，恐將把壓力傳導整體消費電子鏈。美日大廠陸續調漲鉭質電容價格。惟相關漲價概念股，僅個別題材股挾題材強勢表現。擇強守技術面應對。

操作題材可留意：強勢族群指標股與低基期題材股；股市上檔面臨估值疑慮下，偏好強勢股者，可考慮強勢族群（BBU 、 PCB、被動元件等）的強勢指標股或評價優勢股，例如，精成科（6191）；相對保守投資人可關注有望受惠市場避險需求，⻑期（半年線、年線）均線剛轉走平（翻揚）的題材股，例如，高端（6547）、劍麟（2228）、新纖（1409）與寶成（9904）等。

上周五（11月28日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,716.42點，上漲289.32點、漲幅0.61%；S&P500指數上漲0.54%；那斯達克指數上漲0.65%；費半指數上漲1.82%。台積電ADR上漲0.53%。

美股上周五交易時間比平日提早在美東凌晨1點收盤，交投也比平日清淡，市場對聯準會（Fed）12月的降息預期升高持續挹注多頭。英特爾晶圓代工傳將拿下蘋果訂單，飆漲10.3%。

三大法人上周五集中市場合計賣超29.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超19.4億元，投信買超4.8億元，自營商（自行買賣）買超6.1億元，自營商（避險）買超5.5億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,424口至2,936口；其中，外資淨空單減少1,640口至26,321口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少45口至2,098口。

選擇權未平倉量部分，11月F4大量區買權OI落在27,800點，賣權最大OI落在27,750點 ; 月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在27,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.53上升至1.54。VIX指數上升0.09至23.93。外資台指期買權淨金額1.22億元 ; 賣權淨金額-0.08億元。整體選擇權籌碼面中性。

