全民權證／京元電 選逾90天
京元電子（2449）第3季獲利表現優於預期，主因產品組合轉佳、費用控制，抵銷掉能源成本上升、折舊增加的負面影響。主要動能來自AI相關客戶需求隨新品推出而成長，而車用電子業務也因客戶需求而創單季新高。
法人指出，預期2026年首季隨客戶新品量產，有望淡季不淡，因應需求，京元電子尋求租賃廠房，楊梅廠預期下半年投產。
京元電子既有ASIC設計客戶將擴大與公司在CP端合作，主要晶圓製造廠將朝封測端託管設備，成為明年強勁動能之一。
權證發行商建議，投資人可買進價內外20%以內、距到期日90天以上相關權證。（兆豐證券提供）
