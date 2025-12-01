快訊

閃兵壞人生大事！陳柏霖紐西蘭婚禮「無限延期」 大咖賓客名單曝

全民權證／京元電 選逾90天

經濟日報／ 記者徐牧民整理

京元電子（2449）第3季獲利表現優於預期，主因產品組合轉佳、費用控制，抵銷掉能源成本上升、折舊增加的負面影響。主要動能來自AI相關客戶需求隨新品推出而成長，而車用電子業務也因客戶需求而創單季新高。

法人指出，預期2026年首季隨客戶新品量產，有望淡季不淡，因應需求，京元電子尋求租賃廠房，楊梅廠預期下半年投產。

京元電子既有ASIC設計客戶將擴大與公司在CP端合作，主要晶圓製造廠將朝封測端託管設備，成為明年強勁動能之一。

權證發行商建議，投資人可買進價內外20%以內、距到期日90天以上相關權證。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

京元電 權證

延伸閱讀

京元電、創見 權證選長天期

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

最牛一輪／京元電夯 台新53火熱

00878成分股3進3出！京元電、臻鼎、鈊象入選 柴鼠：短線買賣超別誤判

相關新聞

新商品及新制度／個股周選擇權 避險優選

臺灣期貨交易所（期交所）將於12月8日推出「個股周選擇權」，將每周到期的設計自臺指選擇權延伸至個股。交易人可針對季度財報...

期貨商論壇／黃金期 後市看俏

美國開始公布經濟數據情況，非農業就業人數11.9萬人，高於預期、但成長動能較前幾個月減弱，9月失業率小幅上升至4.4%，...

期貨商論壇／美股期 伺機操作

市場氛圍受聯準會鴿派訊號帶動，過往立場與主席鮑爾一致的官員，已為12月會議可能的降息鋪路，交易員迅速提高降息押注，10年...

弘塑、精測 押逾三個月

隨著人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求持續爆發，台灣半導體2026年產值預估延續強勁的上升態勢，市場關注相關供應...

全民權證／京元電 選逾90天

京元電子（2449）第3季獲利表現優於預期，主因產品組合轉佳、費用控制，抵銷掉能源成本上升、折舊增加的負面影響。主要動能...

全民權證／旺矽 二檔強強滾

旺矽（6223）上周大漲23.3%。法人表示，旺矽受惠海外併購將更完整測試平台供應商定位，強化AI測試鏈關鍵供應商地位，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。