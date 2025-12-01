期貨商論壇／美股期 伺機操作

市場氛圍受聯準會鴿派訊號帶動，過往立場與主席鮑爾一致的官員，已為12月會議可能的降息鋪路，交易員迅速提高降息押注，10年期美債殖利率跌破4%，為一個月來首見。白宮經濟委員會主任哈塞特被視為下一任聯準會主席熱門人選，市場預期將提高明年採取更大幅度降息的可能性。

經濟數據方面，美國9月零售銷售低於預期，顯示消費動能放緩，核心生產者物價通膨（PCE）降至一年來低點2.6%，顯示通膨獲得控制，並沒有如預期受到關稅影響而大幅上揚，支持聯準會降息立場。分析師認為，年底前經濟成長仍穩健，市場對12月降息的預期維持在八成。

英國央行總裁警告AI題材可能引發泡沫，一度造成美股下修，但AI 泡沫論也在近期科技股修正後逐漸淡化，開始築底回溫；整體來看，AI科技股，強者可能有更替現象，而相對弱勢的個股也在修正後走穩，AI泡沫風暴似乎已經將要過去。

整體來看，隨聯準會官員頻頻偏向鴿派的發言，重燃降息預期，另外，AI泡沫風暴暫告一段落，市場瘋狂追捧Gemini題材，趨勢回到偏向樂觀的心態。看好美股後市表現的投資人，可透過美股期貨進行布局。（凱基期貨提供）

