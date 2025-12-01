快訊

閃兵壞人生大事！陳柏霖紐西蘭婚禮「無限延期」 大咖賓客名單曝

期貨商論壇／美股期 伺機操作

經濟日報／ 記者周克威整理

市場氛圍受聯準會鴿派訊號帶動，過往立場與主席鮑爾一致的官員，已為12月會議可能的降息鋪路，交易員迅速提高降息押注，10年期美債殖利率跌破4%，為一個月來首見。白宮經濟委員會主任哈塞特被視為下一任聯準會主席熱門人選，市場預期將提高明年採取更大幅度降息的可能性。

經濟數據方面，美國9月零售銷售低於預期，顯示消費動能放緩，核心生產者物價通膨（PCE）降至一年來低點2.6%，顯示通膨獲得控制，並沒有如預期受到關稅影響而大幅上揚，支持聯準會降息立場。分析師認為，年底前經濟成長仍穩健，市場對12月降息的預期維持在八成。

英國央行總裁警告AI題材可能引發泡沫，一度造成美股下修，但AI 泡沫論也在近期科技股修正後逐漸淡化，開始築底回溫；整體來看，AI科技股，強者可能有更替現象，而相對弱勢的個股也在修正後走穩，AI泡沫風暴似乎已經將要過去。

整體來看，隨聯準會官員頻頻偏向鴿派的發言，重燃降息預期，另外，AI泡沫風暴暫告一段落，市場瘋狂追捧Gemini題材，趨勢回到偏向樂觀的心態。看好美股後市表現的投資人，可透過美股期貨進行布局。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

降息 AI 聯準會

延伸閱讀

群益投顧：AI與降息預期為金融市場主旋律 機會與風險並存

《主廚AI 誰來晚餐》季線潛力股

美股收復失地拚反攻行情 市場押寶Fed降息 寄望下月衝出佳績

00919最後一季配要多少才算合理？知美解析「0.54至0.58元」及格區間

相關新聞

新商品及新制度／個股周選擇權 避險優選

臺灣期貨交易所（期交所）將於12月8日推出「個股周選擇權」，將每周到期的設計自臺指選擇權延伸至個股。交易人可針對季度財報...

期貨商論壇／黃金期 後市看俏

美國開始公布經濟數據情況，非農業就業人數11.9萬人，高於預期、但成長動能較前幾個月減弱，9月失業率小幅上升至4.4%，...

期貨商論壇／美股期 伺機操作

市場氛圍受聯準會鴿派訊號帶動，過往立場與主席鮑爾一致的官員，已為12月會議可能的降息鋪路，交易員迅速提高降息押注，10年...

弘塑、精測 押逾三個月

隨著人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求持續爆發，台灣半導體2026年產值預估延續強勁的上升態勢，市場關注相關供應...

全民權證／京元電 選逾90天

京元電子（2449）第3季獲利表現優於預期，主因產品組合轉佳、費用控制，抵銷掉能源成本上升、折舊增加的負面影響。主要動能...

全民權證／旺矽 二檔強強滾

旺矽（6223）上周大漲23.3%。法人表示，旺矽受惠海外併購將更完整測試平台供應商定位，強化AI測試鏈關鍵供應商地位，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。