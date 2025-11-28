CME暫停交易衝擊玩家 台灣期貨商晚間緊急通知：這時間開始接受掛單

全球最大衍生性金融商品交易所芝加哥商業交易所（CME）28日驚傳交易全面暫停，導致多項重要期貨報價無法更新，衝擊原油、債券與股指等全球市場，連台灣投資人也受影響。不過，災情陸續告一段落，富邦等期貨商晚間緊急通知客戶：「CME交易所將於台灣時間21:00接受預掛單，21:30開盤。交易所將自動取消所有委託，造成不便敬請見諒。」

芝加哥期貨交易所（CME）暫停貨幣、股票期貨及大宗商品的交易，連帶拖累馬來西亞交易所的衍生性金融商品市場同日暫停交易。根據CME說法，此次當機，主因是位於資料中心的冷卻系統出現異常。

不過，臺灣期貨交易所並未受到影響，據了解，主因馬來西亞交易所的衍生性商品是掛在CME的Globex電子交易系統交易，此次Globex系統出問題，會影響到馬來西亞交易所。不過，台灣期交所是用自己的系統，因此這次Globex系統有問題，不會受到影響。

不過，因為台灣的期貨商接受讓客戶透過其開立的期貨帳戶交易CME的期貨商品，投資人可透過其專屬的交易平台下單，交易CME上的各種期貨商品。因此，如果是習慣玩海外期貨（海期）的投資人，可能或多或少會受到這次當機影響。

但隨CME修復系統，期貨商晚間緊急通告客戶，「CME交易所將於台灣時間21:00接受預掛單，21:30開盤。交易所將自動取消所有委託。」