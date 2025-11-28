快訊

美股早盤／黑五交易量冷清 芝商所開盤前突當機嚇壞投資人

無預警！ 陳揮文廣播節目拋今天最後一集震撼彈：19年了我也乏了

台積電年薪500萬 等同美FAANG剛入行菜鳥價？他揭密是「這因素」

CME暫停交易衝擊玩家 台灣期貨商晚間緊急通知：這時間開始接受掛單

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
券商交易系統截圖　　　
券商交易系統截圖　　　

全球最大衍生性金融商品交易所芝加哥商業交易所（CME）28日驚傳交易全面暫停，導致多項重要期貨報價無法更新，衝擊原油、債券與股指等全球市場，連台灣投資人也受影響。不過，災情陸續告一段落，富邦等期貨商晚間緊急通知客戶：「CME交易所將於台灣時間21:00接受預掛單，21:30開盤。交易所將自動取消所有委託，造成不便敬請見諒。」

芝加哥期貨交易所（CME）暫停貨幣、股票期貨及大宗商品的交易，連帶拖累馬來西亞交易所的衍生性金融商品市場同日暫停交易。根據CME說法，此次當機，主因是位於資料中心的冷卻系統出現異常。

不過，臺灣期貨交易所並未受到影響，據了解，主因馬來西亞交易所的衍生性商品是掛在CME的Globex電子交易系統交易，此次Globex系統出問題，會影響到馬來西亞交易所。不過，台灣期交所是用自己的系統，因此這次Globex系統有問題，不會受到影響。

不過，因為台灣的期貨商接受讓客戶透過其開立的期貨帳戶交易CME的期貨商品，投資人可透過其專屬的交易平台下單，交易CME上的各種期貨商品。因此，如果是習慣玩海外期貨（海期）的投資人，可能或多或少會受到這次當機影響。

但隨CME修復系統，期貨商晚間緊急通告客戶，「CME交易所將於台灣時間21:00接受預掛單，21:30開盤。交易所將自動取消所有委託。」

臺灣期貨交易所 芝加哥

延伸閱讀

CME出包、無礙感恩節派對 台指期夜盤上半場續漲

資料中心散熱出包 芝商所平台暫停交易 交易員形容「噩夢」

期貨商論壇／亞翔期 長線看俏

期貨商論壇／台指期 利多護體

相關新聞

CME出包、無礙感恩節派對 台指期夜盤上半場續漲

台指期夜盤28日開盤後，雖因芝加哥交易所當機，美股電子盤資訊出現空白影響，但在多頭氣盛中，以27,743點、小漲6點開出...

CME暫停交易衝擊玩家 台灣期貨商晚間緊急通知：這時間開始接受掛單

全球最大衍生性金融商品交易所芝加哥商業交易所（CME）28日驚傳交易全面暫停，導致多項重要期貨報價無法更新，衝擊原油、債...

12月台股期指漲165點

台北股市今天終場漲71.95點，收27626.48點。12月台指期以27744點作收，上漲165點，與現貨相較，正價差1...

12月電子期漲　金融期跌

台北股市今天上漲71.95點，收27626.48點。12月電子期收1652.55點，上漲15.45點，正價差8.44點；...

台指期收27,744點、上漲165點 法人：操作需保持機動

台指期28日延續漲勢，終場收在27,744點，上漲165點，漲幅0.6%，法人指出，目前真正的方向仍需等待美股假期後重新...

新商品及新制度／電子選擇權 操作更靈活

隨電子類股價指數水準逐年上漲，目前電子選擇權契約規模隨之增加至一口選擇權表彰契約價值160萬元，與上市之初有明顯差距。臺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。