CME出包、無礙感恩節派對 台指期夜盤上半場續漲

台指期夜盤28日開盤後，雖因芝加哥交易所當機，美股電子盤資訊出現空白影響，但在多頭氣盛中，以27,743點、小漲6點開出後，一度翻黑下跌，但在市場看享感恩節派對氣氛將延續下，截至晚間9點左右，夜盤指數逼近27,800點、約上漲60點附近遊走。

美國因感恩節而在27日休市一天，28日也將提前三小時收盤，雖下午傳出芝加哥交易所（CME）因資料中心冷卻系統故障導致交易中斷，具體的停擺產品包括標普500指數期貨、納斯達克指數期貨，以及EBS外匯交易平台，導致許多投資人在取得美股電子盤交易資訊上，面臨極大難度，但不妨礙多頭氣勢，台指期夜盤的上半場，多在盤上遊走。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,450元、平盤附近遊走，電子期上漲0.2%，半導體期上漲0.7%，中型100期貨指數在平盤附近震盪。

台股28日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲71點，收27,626點，其中，外資現貨賣超194.7億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,640口至26,321口；投信買超48.1億元，自營商買超116.9億元，三大法人合計賣超29.53億元。

市場專家建議，就技術面來說，觀察台股11月大盤月線收跌606點，但回測季線有守，最後帶有1,231點長下影線；隨大盤站上月線以及短期頸線27,493點後，28日大盤持續收漲，由於上檔逼近11月14日長黑高點27,816點，導致最後未能收高，因此，近日不排除將出現震盪走勢，不過，只要持續站穩月線以及頸線，技術面就形成底部型態，將使盤勢轉為波段上漲，後市就有機會挑戰11月4日所創下的歷史新高28,554點。