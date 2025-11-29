全民權證／川湖 押寶逾90天

川湖（2059）受惠伺服器與AI產業的強勁需求，股價表現穩健。作為高階伺服器導軌的領導廠商，川湖在AI伺服器供應鏈中占據關鍵地位，市場看好其在新款AI伺服器平台如輝達GB200等導入的產品滲透率將顯著提升。

近期川湖股價從4,400元歷史高點修正至季線後反彈，昨（28）日挑戰月線反壓可望回歸多頭格局。後市隨著AI伺服器出貨量持續放大，以及通用伺服器庫存調整告一段落，法人預期川湖的營收與獲利將進入高速成長期。

權證發行商建議，看好川湖長期趨勢的投資人，但考量現股價格較高，可選擇價內外20％內、剩餘天數90天以上的認購權證來參與行情。

（凱基證券提供）

