全民權證／AES 二檔馬力足
電池模組股王AES-KY（6781）10月營收來到14.42億元，月增2.81%、年增51.52%，續創單月歷史新高。累計今年前十月營收129.82億元，年增66.74%。
法人指出，隨著CSP滲透率提升，BBU已從選配變標配，為因應BBU需求大增，AES-KY已在越南布局擴充產能，資本支出將再增加20~30%，且管理層表示將增加多元產品線，目前Telecom已進入量產階段，未來將加入無人搬運車（AGV）與自主移動機器人（AMR）多種產品線。
看好AES-KY後市表現的投資人，可買進價內外5%以內、有效天期120天以上的認購權證，參與偏多行情。
（群益金鼎證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
