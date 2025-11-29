全民權證／AES 二檔馬力足

經濟日報／ 記者高瑜君整理

電池模組股王AES-KY（6781）10月營收來到14.42億元，月增2.81%、年增51.52%，續創單月歷史新高。累計今年前十月營收129.82億元，年增66.74%。

法人指出，隨著CSP滲透率提升，BBU已從選配變標配，為因應BBU需求大增，AES-KY已在越南布局擴充產能，資本支出將再增加20~30%，且管理層表示將增加多元產品線，目前Telecom已進入量產階段，未來將加入無人搬運車（AGV）與自主移動機器人（AMR）多種產品線。

看好AES-KY後市表現的投資人，可買進價內外5%以內、有效天期120天以上的認購權證，參與偏多行情。

（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

延伸閱讀

掌握 AI 電力命脈！ AES-KY、新盛力強鎖漲停 BBU 族群續熱

聯發科、信驊 權證四檔搶鏡

奇鋐、健策 權證聚焦長天期

全民權證／鴻海 瞄準逾120天

相關新聞

CME出包、無礙感恩節派對 台指期夜盤上半場續漲

台指期夜盤28日開盤後，雖因芝加哥交易所當機，美股電子盤資訊出現空白影響，但在多頭氣盛中，以27,743點、小漲6點開出...

京元電、創見 權證選長天期

台股高檔震盪，市場焦點轉向基本面，其中，法人看好後市營運前景的京元電子（2449）、創見（2451）等個股，權證券商建議...

信驊、雍智 權證四檔活跳跳

台股昨（28）日震盪走高，雖然最後一盤仍有賣單調節，不過，沒有破壞多方趨勢。發行券商指出，看好信驊（5274）、雍智科技...

全民權證／旺矽 挑價內外5%

旺矽（6223）第3季每股純益（EPS）9.3元、季增39%，優於市場預期，其中，毛利率季減5個百分點，主因RTX50與...

全民權證／AES 二檔馬力足

電池模組股王AES-KY（6781）10月營收來到14.42億元，月增2.81%、年增51.52%，續創單月歷史新高。累...

全民權證／川湖 押寶逾90天

川湖（2059）受惠伺服器與AI產業的強勁需求，股價表現穩健。作為高階伺服器導軌的領導廠商，川湖在AI伺服器供應鏈中占據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。