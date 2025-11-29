全民權證／旺矽 挑價內外5%
旺矽（6223）第3季每股純益（EPS）9.3元、季增39%，優於市場預期，其中，毛利率季減5個百分點，主因RTX50與A客戶貢獻下滑，導致VPC營收季減雙位數，並使本業獲利較預期低。
由於探針機（AST）業務的零組件問題可望解決，加上設備業務進入旺季，市場預估設備部門業績將回溫，抵銷CPC業務疲軟與VPC動能處於過渡期等影響，本季營收有望優於上季。旺矽受惠ASIC訂單具上行潛力，特別是G客戶；MEMS產能擴張，預期至少翻倍。
看好旺矽股價後市的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期120天以上的商品介入。
（元大證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
