信驊、雍智 權證四檔活跳跳

台股昨（28）日震盪走高，雖然最後一盤仍有賣單調節，不過，沒有破壞多方趨勢。發行券商指出，看好信驊（5274）、雍智科技（6683）等半導體股後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

股王信驊昨日直飆上漲停7,315元鎖死到終場，寫下歷史新高價，一舉刷7,000元的台股新紀錄，信驊是全球最大遠端伺服器管理晶片（BMC）製造商，產品廣泛用於AI伺服器與一般伺服器，今年第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；今年前三季27.3億元，每股純益72.23元，大賺逾七個股本。

法人指出，信驊2026年營運動能來自AI伺服器與通用伺服器，將藉由BMC用量提升、ASP提升、推出周邊晶片來增加每台伺服器的Dollar Content；另一方面，公司將把Smart AV業務移轉給子公司酷博樂，分割基準日為2025年12月31日，未來將尋求策略夥伴以加速擴張。

雍智科技以往探針卡的營收占比約17%，2025上半年探針卡營收占比已提升至三成，展望後市，預估探針卡將是2025、2026年營運主要成長動能，未來逐年增加探針卡營收，並擴大海外布局，爭取更多合作機會，將持續透過拓展歐美市場、中國在地化生產、布局前段探針卡等策略推動長期營運成長。

權證發行商建議，看好信驊、雍智科技可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。