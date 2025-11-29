京元電、創見 權證選長天期

台股高檔震盪，市場焦點轉向基本面，其中，法人看好後市營運前景的京元電子（2449）、創見（2451）等個股，權證券商建議，可利用長天期、券商造市積極、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

京元電第3季營收季增11.1%、年增31.9%，優於市場預期；第4季脫離夏季電費期間，疊加經濟部公布調漲產業用電，以及立織/頭份一廠為客戶開出的新產能將有助於營收及獲利提升。

此外，Burn in爐需強大客製化能力，ASIC CP業務可期，包括下世代平台規格已定、樣品將在第4季陸續送至封測廠，京元電已積極尋求廠房租賃來服務客戶。

市場預估京元電今年營收345億元、年增28.7%，其中，AI營收占比預期達到35~40%，毛利率35.5%，稅後純益106億元、年增36.5%，每股純益（EPS）8.1元，同時，明年營收453億元、年增31.2%，其中AI營收占比可達約40~45%，毛利率38%，稅後純益113億元、年增6.5%，EPS8.6元。

創見第3季營收41.1億元，季增27%、年增63%，毛利率45%，呈季、年雙增，創2018年以來新高，業外收益3.2億元，主因匯兌利益，EPS為3.52元，大幅優於市場預期。

由於上游三大原廠DDR3、DDR4大幅減產，市場出現前所未見的「舊世代缺料潮」；先前創見在原廠宣布EOL結束前，已提前兩年鎖定採購量與長約配額，確保穩定出貨能力，因此，在同業受制於現貨市場、面臨斷料或高價採購壓力時，仍能按約出貨、維持毛利率45%的高檔表現，預期未來兩季將隨著價格的上漲，低價庫存將持續推升毛利率。