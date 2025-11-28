12月電子期漲 金融期跌
台北股市今天上漲71.95點，收27626.48點。12月電子期收1652.55點，上漲15.45點，正價差8.44點；12月金融期收2237.2點，下跌14.4點，正價差11.72點。
12月電子期以1652.55點作收，上漲15.45點，成交295口。
電子現貨以1644.11點作收，上漲6.93點；12月電子期貨與現貨相較，正價差8.44點。
12月金融期以2237.2點作收，下跌14.4點，成交393口。1月金融期以2239.4點作收，下跌15點，成交2口。
金融現貨以2225.48點作收，下跌24.88點；12月金融期貨與現貨相較，正價差11.72點。實際收盤價以期交所公告為準。
