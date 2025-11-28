台指期收27,744點、上漲165點 法人：操作需保持機動

台指期28日延續漲勢，終場收在27,744點，上漲165點，漲幅0.6%，法人指出，目前真正的方向仍需等待美股假期後重新開市，由外資再度定錨資金流向與科技股強弱，短線雖偏多但中線未翻多，操作仍需保持機動與保守並行的策略。

另外，台積電（2330）期收1,450元，上漲10元，電子期上漲0.94%，中型100期貨上漲1.39%。

科技股周三率美國股市延續漲勢。道瓊工業指數上漲314.67點，漲幅0.7%，收於47,427.12點。 標普500指數漲46.73點，漲幅0.7%，收於6,812.61點。 那斯達克綜合指數上漲 189.10 點，漲幅 0.8%，收在 23,214.69 點。

法人指出，台股跳空站上全均線之上但未穩，而下彎月線持續扣高尚需時間推移方能翻揚，預期短線反彈氣勢將有所趨緩，後續觀察上揚金叉雙短均線之支撐與拉抬動能，整體來說，市場氛圍轉趨樂觀且題材 AI 股相對強勢，台股可望震盪盤堅上攻，鄰近12月外資通常退潮並由內資接棒主導盤勢，台股年底前仍有機會再創歷史新高。