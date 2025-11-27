台指期夜盤高檔震盪 由紅翻黑、高低落差達61點

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤27日以27,576點開低，盤中走勢呈現高檔震盪格局，照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
台指期夜盤27日以27,576點開低，盤中走勢呈現高檔震盪格局，照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

台指期夜盤27日以27,576點開低，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點40分，台指期夜盤報27,548點、跌31點、跌幅0.1%；盤初在多方買盤推升下，盤中最高攀至27,589點後，再遭空方襲擊、由紅翻黑，最低達27,528點，高低點落差達61點，持續盤整。

美股周四（27日）逢感恩節休市一天，周五將恢復交易但時段縮短。受惠於市場預期聯準會（Fed）12月可能啟動降息，投資人在假期前積極進場。此外，AI伺服器大廠戴爾公布的第4季營收展望優於市場預期，也進一步消除投資人疑慮，提振整體市場情緒。

法人分析，台股在感恩節前夕受降息預期升溫與美股連續反彈，但本質上是量能不足下主力測試成本區間，並非趨勢啟動；尾盤再度拉回，顯示多方並未退出，而是在低量環境選擇控節奏而非強勢攻擊，以避免美股未開市期間的突發波動拉高風險。

然而，法人指出，台股過往在美國假期期間常出現「奇耙盤」，不論莫名下殺或無量硬拉都可能被放大，因此日盤的強勢更像是情緒性修復，而非趨勢反轉，真正的方向仍需等待美股假期後重新開市，由外資再度定錨資金流向與科技股強弱，短線雖偏多但中線未翻多，操作仍需保持機動與保守並行的策略。

