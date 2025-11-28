期貨商論壇／亞翔期 長線看俏

亞翔（6139）目前在手訂單超過2,000億元，創歷史新高，且新接訂單以半導體為主，除國內大客戶外，亦切入美光及新加坡世界先進等案子，受惠半導體專案逐步貢獻、產品組合改善，2026年毛利率可優化，後市營運動能可期。

市場關注能否切入台積電供應鏈？法人指出，過去台積電機電、無塵室合格供應商共有三家，由於原供應商中之一近期頻繁發生工安意外，供應鏈傳出台積電有意多增加一家供應商，根據產業訪查，亞翔有機會切入台積電機電及無塵室供應鏈，若成功加入合格供應鏈，則亞翔之產業地位及股價估值有望進一步提升。亞翔原本從事傳統空調、機電工程的基礎設備，逐漸轉型跨入實驗室工程、化學製藥廠、光電及半導體電子工業的整廠機電工程與無塵室工程，成為提供客戶整廠統包服務公司。

籌碼面方面，近期國際市面臨修正壓力，外資、法人同步賣超台股，不過亞翔上周仍獲得外資及投信青睞；技術面上，近期電子族群再次受AI泡沬、高估值等雜音干擾，不少此前的熱門AI相關個股其股價都回到月線甚至是季線之下，然而亞翔股價在短暫拉回後，目前已站回中長期均線之上，且短、中、長期均線又回到上彎狀態，顯示目前股價拉回後，進場低接意願強。（台新期貨提供）

